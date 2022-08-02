Ученые — как правильно звучит имя еврейского Бога

В Библии Бог упоминается под множеством имен. Однако у него имеется только одно личное имя, которое обозначается буквами YHWH. Это имя стало «непроизносимым» — мы не знаем, как оно произносилось в древности.

Практическая причина тайны его произношения состоит в том, что иврит не пользуется гласными буквами. Технически под согласными можно поставить любую комбинацию гласных звуков, поэтому возможны любые варианты произношения.

Существует еще одна причина – духовная. Произношение библейских слов тщательно сохранялось для нас непрерывной цепочкой традиции из поколения в поколение. В 10-м веке оно наконец было зафиксировано в Тверии Аароном бен Моше бен Ашером. Он составил систему диакритических знаков (огласовок), которой мы пользуемся до сих пор.

Но почему же это не работает с именем Бога – а Всевышний упоминается в Библии около 6600 раз?

Скорее всего, причина лежит достаточно давно – в эпохе времен строительства Второго Храма, примерно в 5 веке до новой эры. Тогда евреи решили, что это Имя невыразимо. Оно слишком святое, чтобы можно было его произносить. Это мнение основано на интерпертации третьей заповеди: «Не произноси имени Бога своего понапрасну».

Вероятно, это заповедь предназначалась для того, чтобы запретить неуместное использование имени Божьего в присяге, клятвах и тому подобных случаях. Однако со временем этот запрет распространился на произнесение имени Бога при всех обстоятельствах, кроме самых торжественных.

Согласно Мишне (устные комментарии к законам Торы; окончательная редакция – не позднее 2 века новой эры) священное имя Бога произносилось только в Иерусалимском Храме, и только в двух случаях — первосвященником на Йом-Кипур, и коэнами (священниками) во время благословения.

Когда римляне в 70-м году новой эры разрушили Иерусалимский Храм, чтобы наказать евреев за восстание, стало невозможным восстановить те обстоятельства, при которых произносилось Божественное Имя. С тех пор и по сей день евреи, когда встречают в молитвах имя Бога, они произносят его как «Адонай», что означает «мой Господь».

Используя наши знания древних транскрипций, филологи и библеисты попытались восстановить библейское произношение имени Бога. Судя по всему, евреи называли его «»Yah-weh», с мягким «а» и слегка удлиненным «е».

Но что же обозначало это имя?

Рассмотрим на базовом уровне, как работает иврит и другие языки семитской группы. Любое слово из семитской группы языков имеет базовый корень, состоящий из трех букв. Возьмем, к примеру, корень SRK. «Масрек» — расческа, «леистарек» — расчесываться, «срика» – медицинское сканирование — и так далее.

В даном случае корнем скорее всего является HWH, а стоящий впереди «йуд» — предикат будущего времени.

В данном случае HWH является вариантом распространенного корня HYH, означающего «быть». Сравните – «хаим» (жизнь), лехийот (быть, существовать), и тому подобное.

В таком случае имя YHWH может интепретироваться как «создатель», «тот, который сделал так, чтобы все было».

Подобная интерпретация поддерживается самой Библией. Когда Моше увидел горящий куст, он спросил: «Как тебя зовут?»

На что Всевышний ответил ему: «Я есть тот, кто я есть». В ивритском тексте использовано выражение «Эхье ашер Эхье». Это имя, хотя и пишется немного по-другому, связывает имя Бога с «бытием».

Однако не все ученые принимают данную версию. Кое-кто считает, что имя Бога по происхождению не семитское, а прото-индоевропейское. И происходит то того же слова, которое дало имя «Зевс», или латинское «Деус» — Бог.

Кое-кто свяхывает имя YHWH с арабским глаголом HAW, обозначающим «удар». Это могло бы характеризовать Бога как «божество грома». А возможно, имеется связь с угаритским корнем «HWY», который имеет смысл «говорить».

Каков бы ни был перевод, сегодня само Имя на иврите редко встречается вне Писания и молитвы. На письме чаще всего используется сокращение «H».

В иудаизме имя Бога считается настолько святым, что если оно написано на листе бумаги, то этот лист не может быть уничтожен или выброшен в мусор. Его необходимо сдать в специальный архив, именуемый «генизой» (от глагола «леганез» — хоронить). После этого листы с именем Бога (обычно это молитвенники или свитки Торы) хоронят на кладбище.

Первоначальное звучание имени Бога было настолько святым, что сейчас оно утрачено. Мало того, даже его эвфемизм – Адонай – также стал «слишком свят», чтобы использовать его вне литургической обстановки. Так возникли новые эвфемизмы – Кадош, Барух Ху («Святой, благословен Он»), и даже просто «ха-Шем», что переводится, как «Имя». Не просто «имя», а конкретное Имя с большой буквы.

Элон Гилад, ХаАрец. А.Р. «Детали»