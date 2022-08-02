Ірпінь та Маямі стануть містами-побратимами В Британии разрабатывают самолет, который сможет читать мысли и не только » США перетинають червону лінію: МЗС Китаю про можливий візит Пелосі на Тайвань Міністерство закордонних справ Китаю попередило, що у разі візиту спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань, США перетнуть червону лінію Про це повідомляє Reuters. За словами речниці МЗС КНР Хуа Чуньїн, Пекін має намір захищати свій суверенітет і не залишить «сепаратистам та їхнім іноземним посібникам» шансу на незалежність Тайваню, Вона підкреслила, що через можливий візит Ненсі Пелосі на Тайвань, США виходять за рамки дозволеного. «Сполучені Штати постійно кидають виклики Китаю з тайванського питання, перетинають червону лінію та виходять за рамки дозволеного. Ми рішуче проти втручання сепаратистських елементів та іноземних політичних сил на Тайвані, ми не залишимо їм жодного шансу», — запевнила Хуа Чуньїн.