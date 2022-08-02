Розпочалась обов’язкова евакуація з Донеччини

Перший евакуаційний потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький. Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли.

Про це повідомлила віцепрем’єр-міністерка ‒ міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук

Раніше вона повідомила, що уряд запроваджує обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону. Президент України Володимир Зеленський підтримав рішення та закликав місцевих жителів покинути регіон заради збереження життя.

29 липня Кабмін ухвалив рішення про створення відповідного штабу.

За словами Верещук, якщо хтось вирішить відмовитися від евакуації потрібно буде підписати бланк відмови про те, що людина розуміє усі наслідки та несе відповідальність за своє життя.

Евакуація зумовлена двома причинами — посиленням бойових дій та майже повною відсутністю електро- і газопостачання, через що взимку в Донецькій області не буде опалення.

— У Донецькій області абсолютно відсутнє газопостачання, всі газопроводи, які можна було відремонтувати, відремонтували, але, на жаль, ворог знову і знову знищує все, що б допомогло узимку обігріти людей.