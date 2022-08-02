Россия, как страна-террорист использует в качестве «ядерного щита» Запорожскую АЭС

Россия, как страна-террорист использует в качестве «ядерного щита» Запорожскую АЭС, заявили представители США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия использует в качестве «ядерного щита» Запорожскую АЭС. Это не дает украинским войскам нанести удар по российским силам, пишет Reuters.

Он также сказал, что США «глубоко обеспокоены» тем, что Запорожская АЭС была обстреляна снарядами с опасной близости, а теперь стала российской военной базой, используемой для обстрела находящихся поблизости украинских сил.

«Конечно, украинцы не могут открыть ответный огонь, чтобы не случилась ужасная авария с атомной станцией», — сказал Блинкен.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий говорил о том, что «необходимы решительные совместные действия для предотвращения ядерной катастрофы». Он призвал международное сообщество «закрыть небо» над украинскими АЭС системами ПВО.