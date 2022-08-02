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РФ випустила 8 крилатих ракет із району Каспійського моря, 7 із них збила українська ППО, — Повітряні сили ЗСУ

По території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України

Про це повідомили в telegram Повітряних Сил ЗС України.

Відомо, що 2 серпня близько 17 години окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувались стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160).

Сім із восьми ракет збила протиповітряна оборона Повітряних Сил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну — винищувач авіації Повітряних Сил.

«На жаль, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітний ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються», — повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

2 августа, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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