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Первое судно с украинским зерном прибывает в Стамбул » РФ випустила 8 крилатих ракет із району Каспійського моря, 7 із них збила українська ППО, — Повітряні сили ЗСУ По території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України Про це повідомили в telegram Повітряних Сил ЗС України. Відомо, що 2 серпня близько 17 години окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувались стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160). Сім із восьми ракет збила протиповітряна оборона Повітряних Сил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну — винищувач авіації Повітряних Сил. «На жаль, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітний ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються», — повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.