Первое судно с украинским зерном прибывает в Стамбул

Турция сообщила, что первое судно с украинским зерном на борту должно прибыть в Стамбул во вторник вечером.

Отправка сухогруза в понедельник из украинского порта Одесса в Ливан через Турцию в соответствии с соглашением между Украиной, Россией, Турцией и ООН породило надежды на дальнейшие подобные поставки, которые могут помочь облегчить нарастающий мировой продовольственный кризис.

По словам высокопоставленного турецкого чиновника, говорившего на условии анонимности, ожидается, что каждый день примерно одно судно будет покидать украинские порты, пока действует соглашение о вывозе зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник назвал отправку судна «первым позитивным сигналом», но предупредил, что еще слишком рано делать выводы или прогнозировать дальнейшее развитие событий.

«Мы не можем питать иллюзий, что Россия просто воздержится от попыток нарушить украинский экспорт», – сказал Зеленский.

Озкан Алтунбудак, представитель Турции в координационном центре, созданном для наблюдения за возобновлением экспорта украинского зерна, заявил во вторник, что судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне прибудет в Стамбул, где оно будет досмотрено российскими, турецкими, украинскими властями и представителями ООН, после чего продолжит свой путь в ливанский порт Триполи, запланированный конечный пункт назначения.

Однако прежде чем миллионы тонн украинского зерна смогут покинуть страну, необходимо преодолеть и другие препятствия, включая разминирование территориальных вод для безопасного прохода торговых судов и создание условий для безопасного входа судов в зону конфликта для получения грузов.

Украина надеется экспортировать 20 миллионов тонн зерна, хранящегося в зернохранилищах, и 40 миллионов тонн из нынешнего урожая через порты «Одесса», «Пивденный» и «Черноморск».