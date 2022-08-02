На Миколаївщині не планують обов’язкової евакуації мешканців

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на пресбрифінгу Миколаївської обласної військової адміністрації.

«Я маю бути прагматичним: кількість загиблих за весь період війни, з 24 лютого, – 400 осіб. Це відносно помірна цифра порівняно з іншими регіонами й гарячими точками. Наразі ми не плануємо примусової евакуації», — сказав Кім.

Так, обстрілів дійсно побільшало, але ЗСУ та Верховний головнокомандувач планують звільнення Херсонської області, що призведе до зменшення цих обстрілів.

Також Кім зазначив, що у місті стабільна гуманітарна ситуація, всі заклади харчування й магазини працюють.

«Щодо гуманітарної ситуації. Вони (російські окупанти, — ред.) знищили за тиждень 2 склади з гуманітарною продукцією і одну точку видачі. Але при цьому у нас достатньо гумпродукції, і ми ще відновлюємо втрачене. Ситуація стабільна. Гуманітарну допомогу роздаємо усім, хто її потребує. У нас працюють всі ринки, заклади, магазини, кав’ярні. З гуманітарної точки зору все добре, нам складно, бо нас обстрілюють щодня», — додав він.