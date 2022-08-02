На Херсонщині окупанти під штучною димовою завісою випадково підірвали власний потяг

Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

31 серпня на залізничну станцію Каланчак Херсонської області прибув ешелон з російською військовою технікою та боєприпасами. Вранці 1 серпня, о восьмій годині, рашисти розпочали вивантаження.

«З метою маскування процесу розвантаження і захисту від ударів HIMARS окупанти застосували потужні засоби задимлення. Приблизно об 11:20 в районі проведення робіт пролунав вибух. Точно визначити його природу не вдалось через щільну димову завісу, — повідомляють в ГУР.

Відомо, що одразу після вибуху потяг без попередження поїхав в напрямку Криму. Російські загарбники розбіглися у паніці.

«Імовірно, вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, що виникла як наслідок невмілого використання піротехнічних засобів в ході створення димової завіси», — припускають розвідники.

Раніше, в ніч із 29 на 30 липня, наші захисники влучили у російський ешелон, який прибув на станцію Брилівка Херсонської області. Потяг мав понад 40 вагонів з окупантами, технікою та боєприпасами.