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Израильские ученые вырастили в инкубаторе эмбрионы мышей без использования яйцеклеток и сперматозоидов

Израильские ученые вырастили в инкубаторе эмбрионы мышей с мозгом и бьющимся сердцем без использования яйцеклеток и сперматозоидов.

наука,биология,мыши,эмбрионы,стволовые клетки

Исследователи использовали стволовые клетки кожи мышей. Это первый раз, когда развитый эмбрион любого вида был создан с использованием только стволовых клеток. Прошлые попытки доходили только то стадии бластоцисты, сейчас же эмбрионы выросли до более, чем миллиона клеток, за восемь дней.

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Ключом к достижению стали специальные инкубаторы, в которых каждый эмбрион содержится в сосуде с жидкостью, которые вращаются так, чтобы эмбрион не касался стенок. Инкубатор создает все необходимые условия, включая концентрацию кислорода, давление и температуру. Жидкость, разработанная в лаборатории, снабжает эмбрионы питательными веществами и гормонами.

Gas Mixing Chamber av 5 sEmbrvo,наука,биология,мыши,эмбрионы,стволовые клетки
наука,биология,мыши,эмбрионы,стволовые клетки
eurai tuoe Y V ^ Beatina heart Ji jL A synthetic mouse embryo grown at Weizmann Institute of Science on day eight, complete with a beating heart, (courtesy, the Weizmann Institute of Science),наука,биология,мыши,эмбрионы,стволовые клетки

Джейкоб Ханна, автор исследования, считает, что однажды технология может быть использована для выращивания человеческих эмбрионоподобных структур, чтобы получать клетки для проведения футуристических медицинских процедур. Вы отдаете клетки кожи или крови, из них выращиваются искусственные эмбрионы, которые производят клетки для выращивания органов, которые потом трансплантируют вам.

2 августа, 2022 | Category: Израиль, Наука, Новости

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