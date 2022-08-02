ЄС повністю перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги на суму €1 млрд

Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у Linkedin.
«Ми виділили €1 млрд виняткової макрофінансової допомоги Україні. Ці кошти допоможуть Україні задовольнити її негайні фінансові потреби після неспровокованої та невиправданої агресії з боку Росії. €1 млрд допоможе зміцнити Україну на вирішальному етапі», — пише очільниця Єврокомісії.
- Раніше повідомлялося, що Європейський Союз спрямував Україні €1 млрд виняткової макрофінансової допомоги, перші €500 млн вже на рахунку Національного банку України, а 2 серпня, очікують на другу половину траншу.
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