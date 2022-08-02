Саудовская Аравия вылила на рынок рекордный за два года объем нефти после визита Байдена За добу на Херсонщині ЗСУ звільнили від окупантів ще сім населених пунктів » ЄС повністю перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги на суму €1 млрд Європейський Союз, 2 серпня, виплатив Україні весь перший транш виняткової макрофінансової допомоги у розмірі €1 млрд Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у Linkedin. «Ми виділили €1 млрд виняткової макрофінансової допомоги Україні. Ці кошти допоможуть Україні задовольнити її негайні фінансові потреби після неспровокованої та невиправданої агресії з боку Росії. €1 млрд допоможе зміцнити Україну на вирішальному етапі», — пише очільниця Єврокомісії. Раніше повідомлялося, що Європейський Союз спрямував Україні €1 млрд виняткової макрофінансової допомоги, перші €500 млн вже на рахунку Національного банку України, а 2 серпня, очікують на другу половину траншу.