Військові ЗСУ навчаються у Великій Британії на бойових кораблях

З травня цього року Королівські Військово-морські сили навчають повні екіпажі українських моряків керувати кораблями протимінної боротьби класу Sandown.

Про це повідомила пресслужба Військово-Морських Сил ЗСУ.

Заступник Міністра оборони України Володимир Гаврилов та Міністр Збройних Сил Сполученого Королівства, член парламенту Джеймс Гіппі нещодавно відвідали в морі судно протимінної боротьби класу Sandown Королівських Військово-морських сил.

Вони на власні очі побачили процес тренування українських моряків, у рамках угоди, погодженої минулого року в рамках Програми посилення військово-морських можливостей України.

Українські екіпажі проходять навчання з експлуатації міношукачів Sandown, липень 2022 Фото: ВМС України

Спочатку, українські військовослужбовці пройшли курси в навчальних закладах за низкою спеціалізацій, включно з експлуатацією гідроакустичної системи, інженерним забезпеченням, боротьбою з пошкодженнями та навігацією.

Українські військові проходять навчання з експлуатації шукачів мін Sandown, липень 2022 Фото: ВМС України

Українські військові, зокрема, відпрацьовують вправи зі зброєю, удосконалюють навички з контролю за пошкодженнями судна та керування механізмами. Навчання супроводжується обміном знаннями разом з екіпажами Королівського флоту та оперативною підготовкою на морі.

Українські військові проходять навчання у Великій Британії, липень 2022 Фото: ВМС України

У ВМС України наголосили, що Сполучене Королівство запропонувало навчити до 10 000 українських військовослужбовців бойовим навичкам, щоб допомогти їм підтримувати оборону перед лицем одних із найзапекліших бойових дій у Європі за останні десятиліття.