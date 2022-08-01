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Україна отримала перші €500 млн допомоги від ЄС, 2 серпня очікує ще на €500 млн

Євроcoюз ЄС

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.

«Європейський Союз спрямував Україні €1 млрд виняткової макрофінансової допомоги. Перший транш у €500 млн вже зарахований на рахунок НБУ. Надходження другого траншу очікуємо завтра», — пише Шмигаль.

Також міністр зазначив, що €1 млрд від ЄС – частина великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму €9 млрд. Ці кошти Україна використає для фінансування першочергових потреб бюджету.

1 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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