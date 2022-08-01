У Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у телеграмі.

З 1 серпня у столиці на час повітряної тривоги зупинятиметься громадський транспорт.

«Наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху. Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття», — пише КМДА.

Також повідомляється, що метро з наземними ділянками, як і раніше, під час повітряної тривоги зупинятиметься, а станції відкритого типу закриватимуться.

Міська влада закликає містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися комендантської години.