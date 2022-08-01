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У Євросоюзі привітали план Косова відкласти заміну сербських документів через зростання напруги

Жозеп Боррель

Про це у twitter написав голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

«Вітаємо рішення Косово перенести заходи на 1 вересня. Очікуйте, що всі блокпости будуть негайно зняті», – заявив чиновник.

Боррель додав, що країнам Європи невирішені питання слід узгоджувати в рамках діалогу за сприяння ЄС.

  • В неділю, 31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією призупинила їхню діяльність.
  • Сербське населення північної частини Косово було невдовлене рішенням уряду Курті заборонити їм користуватися виданими у Сербії автомобільними номерами й особистими ID-картками й перевести їх в примусовому порядку на косовські документи.
  • Справа ледь не дійшла до збройного конфлікту. Косовська поліція казала про стріляну в свій бік від невстановлених осіб. По тривозі було піднято миротворців НАТО (KFOR).
1 августа, 2022 | Category: Мир, Новости

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