Хочу вести свою рубрику

Українське військо влучило по 4 складах боєприпасів росіян Росіяни створюють умови для наступу у бік Харкова, — ISW » У Євросоюзі привітали план Косова відкласти заміну сербських документів через зростання напруги Європейський Союз підтримує рішення уряду Косово щодо перенесення заміни сербських паспортів та номерних знаків до вересня 2022 року Про це у twitter написав голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. «Вітаємо рішення Косово перенести заходи на 1 вересня. Очікуйте, що всі блокпости будуть негайно зняті», – заявив чиновник. Боррель додав, що країнам Європи невирішені питання слід узгоджувати в рамках діалогу за сприяння ЄС. В неділю, 31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією призупинила їхню діяльність.

Сербське населення північної частини Косово було невдовлене рішенням уряду Курті заборонити їм користуватися виданими у Сербії автомобільними номерами й особистими ID-картками й перевести їх в примусовому порядку на косовські документи.

Справа ледь не дійшла до збройного конфлікту. Косовська поліція казала про стріляну в свій бік від невстановлених осіб. По тривозі було піднято миротворців НАТО (KFOR).