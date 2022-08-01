Террасная доска для вашей летней площадки

Лето — время нее только отдыха, но и ремонта. Самый удачный период, чтобы оборудовать должным образом террасу вашего дома, или летнюю площадку вашего офиса, или вашего кафе. Наиболее эффектный вариант, который на сегодня наше широкое распространение, это доска террасная, купить которую модно по вполне доступным ценам. А ее монтаж на площадке перед домом или кафе занимает совершенно минимум времени и затрат. Зато потом долгие годы покрытие будет отлично смотреться в любую погоду. И интернет-магазине «Дом Фасад» присутствует террасная доска от самых ведущих и известных производителей. Вы можете подобрать именно то, что отлично впишется в дизайн вашей террасы, используя компромиссное решение по цене и качеству. В этом материале мы расскажем об особенностях выбора и монтажа террасной доски, которую используют уже на протяжении многих лет для создание красивых террасных и летних площадок.

Виды террасной доски и особенности использования

Террасная доска бывает различных видов и различной классификации. К примеру, по материалам изгоовления, террасная доска бывает:

с поливинилхлоридом;

с полипропиленом;

с полиэтиленом высокой плотности.

Наличие в основе террасной доски ПВХ обеспечивает высокую прочность материала и его хорошую устойчивость к воздействию влаги, а также агрессивной среды. Поэтому практически у всех производителей присутствует террасная доска на основе ПВХ. И это хороший признак качества. Таким образом, поливинилхлоридная террасная доска послужит вам очень долго и особенно рекомендуется для применения на летних площадках и террасах с высокой нагрузкой и большим потоком людей (к примеру кафе или ресторан, танцплощадка).

Еще больше преимуществ дает композитная доска на террасу, которая состоит из смеси древесной муки и качественного полимера. Она имеет очень высокую устойчивость к износу и прочность высшего качества. Кроме того, она легко переносит наледь и сильные морозы, что позволит ей сохраниться долгое время даже в условиях обледенения, снежных заносов и ливневой нагрузки.

Не забудьте проконсультироваться, прежде чем купить террасную доску

Если вы приобретаете террасную доску в магазине «Дом Фасад», вы получаете не только отличный сервис и доставку по Киеву и Киевской области на грузовом транспорте. Помимо прочему мы вам рекомендуем еще перед заказом взять консультацию у специалистов компании, которые имеют большой опыт. Профессионалы подскажут вам наилучший вариант и решат вашу любую задачу, а вы просто сэкономите свое время и деньги.

На всю продукцию магазина распространяются все необходимые гарантийные и сервисные условия в рамках законодательства.