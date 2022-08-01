Розвідка Британії з’ясувала, куди РФ перекидає війська з Донбасу

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Протягом останніх чотирьох днів Росія продовжувала спроби тактичних наступів на Бахмутському напрямку, на північний схід від Донецька, але досягала лише повільного прогресу. Як повідомила українська влада минулого тижня, Росія, ймовірно, передислокує значну кількість своїх сил із північного сектора Донбасу на південь України.

«Росія коригує оперативні цілі свого наступу на Донбасі після того, як не змогла здійснити рішучий оперативний прорив за планом, якого вона дотримувалася з квітня. Ймовірно, вона визначила Запорізький напрямок, як вразливий район, що потребує посилення», — дійшли висновку в британській розвідці.