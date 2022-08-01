Росіяни створюють умови для наступу у бік Харкова, — ISW

Про це інформує американський Інститут дослідження війни — ISW.

«Російські війська відновили локальні наземні атаки на північний захід і південний захід від Ізюма і, можливо, створюють умови для наступальних операцій далі на захід у Харківській області або в напрямку міста Харкова. Російські війська вже розпочали невдалі штурми та спроби розвідки Чепіль, Щурівка та Гусарівка (на північний захід від Ізюма) та відновили наступ на Дмитрівку та Бражиківку (на південний захід від Ізюма) останніми днями», — йдеться в повідомленні.

ISW додає, що окупанти протягом місяців утримували позиції навколо Балаклії та Великої Комишувахи. Також можуть використовувати ці райони як база для наступу.

«Російські війська можуть використати свої позиції навколо Балаклії, щоб відновити штурм міста Харків з південного сходу. Російські війська навряд чи захоплять Харківську область, чи місто Харків – друге за чисельністю населення місто в Україні – враховуючи темпи просування Росії на Донбасі та безперервні проблеми з формуванням сил і логістикою», — повідомляється в Інституті.

Раніше ISW інформував, що Путін наказав армії взяти Харків і неокуповану частину області: «Але навряд чи йому вдасться досягти таких цілей».

Крім того, окупанти можуть проводити бойові дії, аби запобігти українським контрнаступам.