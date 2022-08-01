Росіяни наступають у напрямку Бахмута – Генштаб ЗСУ

Розпочалась 159 доба після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти ведуть наступ у напрямку Бахмута, бойові дії тривають.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.

На Волинському й Поліському напрямках білоруські військові розгортають додаткові комплекси радіоелектронної боротьби в прикордонних з Україною районах.

На Сіверському напрямку росіяни утримують окремі підрозділи в прикордонних районах Брянської й Курської областей. Здійснили артилерійський обстріл біля Павлівки на Сумщині.

На Харківському напрямку окупанти з танків, ствольної й реактивної артилерії обстріляли райони Новомиколаївки, Прудянки, Нового, Дементіївки, Питомника, Борщової, Руської Лозової, Руських Тишків, Петрівки, Базаліївки, Коробочкиного, Старої Гнилиці, Іванівки. Завдали авіаційного удару біля Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку загарбники уразили райони поблизу Чепеля, Протопопівки, Грушувахи, Гусарівки, Дібрівного, Мазанівки, Краснопілля, Долини й Барвінкового. Ворожа розвідувальна група намагалась уточнити розміщення позицій ЗСУ в напрямку Мазанівки, але успіху не мала, відійшла.

На Краматорському напрямку противник активних дій не вів. Обстріляв зі ствольної, реактивної артилерії й озброєння танків райони неподалік Сіверська, Серебрянки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. Завдав авіаударів біля Григорівки й Спірного.

На Бахмутському напрямку зафіксували обстріли неподалік Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої Долини, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Семигір’я й Травневого. Ворог завдав авіаційного удару біля Кодеми.

“Намагався здійснити розвідку позицій наших військ у напрямку Яковлівки, розвідувальна група противника знешкоджена. Також противник намагався вести штурмові дії в напрямках Вершини й Соледара, успіху не мав, відійшов. Веде наступ в напрямку Бахмута, бойові дії тривають”, — зазначили в Генштабі.

На Авдіївському напрямку росіяни обстріляли райони Новокалинового, Новоселівки, Авдіївки, Нетайлового, Пісків і Красногорівки, а також завдали авіаударів біля Веселого. Вели штурмові дії в напрямку Пісків, але без успіху.На Новопавлівському й Запорізькому напрямках окупанти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони Мар’їнки, Новомихайлівки, Павлівки, Шевченка, Новосілки, Новополя, Малинівки, Чарівного, Гуляйпільського, Оріхова, Кам’янського, а також завдали авіаційних ударів неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Щербаків, Малих Щербаків і Новоандріївки. Провели розвідку боєм у напрямку Мар’їнки, але безрезультатно. Триває перегрупування ворожих військ на Запорізькому напрямку.

На Південнобузькому напрямку загарбники обстріляли зі ствольної, реактивної артилерії й танків райони Миролюбівки, Нововознесенського, Високопілля, Миколаєва та ще понад 25 населених пунктів. Завдали авіаційного удару біля Ольгиного. Продовжують вести повітряну розвідку БпЛА.

“Відзначається посилення противником угруповання військ на Криворізькому напрямку. Фіксується активне залучення противником авіації для контролю надводної й повітряної ситуації в північно-західній частині акваторії Чорного моря”, — зазначили в пресцентрі.