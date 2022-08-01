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Росія втратила понад 41 тис. військових, 932 артсистеми і 736 безпілотників за час повномасштабної війни проти України

РФ втратила

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

  • особового складу — близько 41 030 (+200) осіб;
  • танків — 1768 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин — 4011 (+7) од.;
  • артилерійських систем — 932 (+16) од.;
  • реактивних систем залпового вогню — 259 (+0) од.;
  • засобів ППО — 117 (+0) од.;
  • літаків — 223 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 190 (+0) од.;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 736 (+1) од.;
  • крилатих ракет — 174 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки й автоцистерн — 2 912 (+10)  од.;
  • спеціальної техніки — 82 (+2) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

1 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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