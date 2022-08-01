Перше судно з українським зерном вийшло з порту Одеси Розвідка Британії з’ясувала, куди РФ перекидає війська з Донбасу » Росія втратила понад 41 тис. військових, 932 артсистеми і 736 безпілотників за час повномасштабної війни проти України З 24 лютого до 1 серпня Російська Федерація втратили в Україні 41 030 військових, 4 011 бронемашин, 1 768 танків і 736 безпілотників Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Орієнтовні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять: особового складу — близько 41 030 (+200) осіб;

танків — 1768 (+5) од.;

бойових броньованих машин — 4011 (+7) од.;

артилерійських систем — 932 (+16) од.;

реактивних систем залпового вогню — 259 (+0) од.;

засобів ППО — 117 (+0) од.;

літаків — 223 (+0) од.;

гелікоптерів — 190 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 736 (+1) од.;

крилатих ракет — 174 (+0) од.;

кораблів/катерів — 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн — 2 912 (+10) од.;

спеціальної техніки — 82 (+2) од. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.