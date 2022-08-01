Росія втратила понад 41 тис. військових, 932 артсистеми і 736 безпілотників за час повномасштабної війни проти України

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу — близько 41 030 (+200) осіб;
- танків — 1768 (+5) од.;
- бойових броньованих машин — 4011 (+7) од.;
- артилерійських систем — 932 (+16) од.;
- реактивних систем залпового вогню — 259 (+0) од.;
- засобів ППО — 117 (+0) од.;
- літаків — 223 (+0) од.;
- гелікоптерів — 190 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 736 (+1) од.;
- крилатих ракет — 174 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн — 2 912 (+10) од.;
- спеціальної техніки — 82 (+2) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.
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