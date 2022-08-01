Білоруські війська розгортають комплекси радіоелектронної боротьби біля кордонів України Ліван заарештував судно, яке може перевозити крадене українське зерно » Противник перекинув БТГ, які спроможні проводити наступальні дії на Херсонщині Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що на Півдні країни Росія планує упереджувальний контрнаступ Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо». «Ворог підтягує особовий склад і техніку на Херсонщину, готуючись до контратак з боку ЗСУ. Перекидають техніку з Кримського півострова. Штурмовики ЗСУ завдали ударів по скупченню ворожої техніки у Бериславі. Росіяни гелікоптерами атакували українські позиції. Відбувається динаміка бойових дій на Півдні. Росіяни перекинули кілька десантно-штурмових БТГ, які спроможні проводити локальні наступальні дії. На правому березі річки Дніпро росіяни тримають 10-15 тис. військових особового складу», — пояснив Згурець.