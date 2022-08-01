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Противник перекинув БТГ, які спроможні проводити наступальні дії на Херсонщині

Сергій Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Ворог підтягує особовий склад і техніку на Херсонщину, готуючись до контратак з боку ЗСУ. Перекидають техніку з Кримського півострова. Штурмовики ЗСУ завдали ударів по скупченню ворожої техніки у Бериславі. Росіяни гелікоптерами атакували українські позиції. Відбувається динаміка бойових дій на Півдні. Росіяни перекинули кілька десантно-штурмових БТГ, які спроможні проводити локальні наступальні дії. На правому березі річки Дніпро росіяни тримають 10-15 тис. військових особового складу», — пояснив Згурець.

1 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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