Перше судно з українським зерном вийшло з порту Одеси

Про це заявив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

Так, він оприлюднив відео, як перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса.

Раніше Кубраков писав, що 1 серпня о 9:15 в рамках реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з порту Одеса очікується вихід першого судна з українським продовольством.

Судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані з 26 тис. тоннами української кукурудзи.

«Сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року. Ми вдячні партнерам, які незважаючи на складнощі не зупиняли роботу з підготовки до експорту. Зі свого боку Україна зробила все, аби відновити роботу портів та всіх задіяних підприємств. У портах Великої Одеси ще 16 суден вже чекають на свою чергу. Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії. Паралельно отримаємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією», — зауважив він.

У найближчі тижні за підтримки українських партнерів планують вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції, зазначають у Мінінфраструктури.

Також раніше міноборони Туреччини у твітер повідомляло, що перше судно з українського порту мало вирушити о 08:30.

У міноборони Туреччини, як передає Anadolu, казали, що таке рішення було ухвалене за підсумками зустрічей міністра оборони Хулусі Акара з усіма сторонами та роботи спільного координаційного центру. Тож перше судно вийде з Одеси.