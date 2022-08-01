На Дніпропетровщині ворожа ракета розбила колію, рух поїздів зупинено

Внаслідок обстрілу росіянами Криворізького району Дніпропетровщини у понеділок зруйновано залізничну інфраструктуру, у Грушівській громаді зупинено рух поїздів.
Джерело: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області
Дослівно: «Агресор обстріляв Криворізький район. Поцілив по Зеленодольській та Грушівській громадах. Понівечена залізнична інфраструктура.
У Грушівській громаді через ворожий обстріл ракетою розбито залізничну колію. Рух по ній зупинено. Також пошкоджено електротрансформатор та електромережу. Людей не зачепило.
З РСЗВ ворог вгатив поблизу Зеленодольська. Руйнувань та постраждалих немає».
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