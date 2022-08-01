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На Дніпропетровщині ворожа ракета розбила колію, рух поїздів зупинено

Внаслідок обстрілу росіянами Криворізького району Дніпропетровщини у понеділок зруйновано залізничну інфраструктуру, у Грушівській громаді зупинено рух поїздів.

ДжерелоГоловне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

Дослівно: «Агресор обстріляв Криворізький район. Поцілив по Зеленодольській та Грушівській громадах. Понівечена залізнична інфраструктура.

У Грушівській громаді через ворожий обстріл ракетою розбито залізничну колію. Рух по ній зупинено. Також пошкоджено електротрансформатор та електромережу. Людей не зачепило.

З РСЗВ ворог вгатив поблизу Зеленодольська. Руйнувань та постраждалих немає».

1 августа, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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