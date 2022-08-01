Из саудовских учебников исчезли призывы к джихаду против Израиля ЬЗС Британії застеріг Росію від нового обстрілу порту Одеси » На Дніпропетровщині ворожа ракета розбила колію, рух поїздів зупинено Внаслідок обстрілу росіянами Криворізького району Дніпропетровщини у понеділок зруйновано залізничну інфраструктуру, у Грушівській громаді зупинено рух поїздів. Джерело: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області Дослівно: «Агресор обстріляв Криворізький район. Поцілив по Зеленодольській та Грушівській громадах. Понівечена залізнична інфраструктура. У Грушівській громаді через ворожий обстріл ракетою розбито залізничну колію. Рух по ній зупинено. Також пошкоджено електротрансформатор та електромережу. Людей не зачепило. З РСЗВ ворог вгатив поблизу Зеленодольська. Руйнувань та постраждалих немає».