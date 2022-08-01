Ліван заарештував судно, яке може перевозити крадене українське зерно

Про це пише Bloomberg з посиланням на ліванського генпрокурора Гассана Уейдата.
Посольство України в Бейруті повідомило, що судно було завантажено у Феодосії в окупованому Росією українському Криму, і що вантаж походить із окупованих Росією територій на Запоріжжі та Херсонщині.
Вантажне судно Laodicea прибуло до Тріполі на півночі Лівану 27 липня, згідно з даними відстеження суден. Воно перебуватиме під арештом, поки Ліван проводить розслідування походження вантажу, сказав Уейдат у коментарі Bloomberg.
Згідно з європейською базою даних Equasis, зареєстрованим власником судна є Syria Mar Shipping Ltd. У 2015 році США наклали санкції і на цю компанію, і на судно через зв’язок із сирійським урядом Башара Асада.
Як повідомляє Arab News з посиланням на посольство України в Лівані, на судні було борошна вагою 10 тисяч тонн. У коментарі виданню оператор судна, турецька трейдингова компанія Loyal Agro заявила, що воно нібито прямувало до Сирії, проте зупинилося у Лівані, аби відвантажити 5 тисяч тонн борошна.
Раніше Ліван імпортував більшу частину своєї пшениці з України, але поставки зупинилися через вторгнення Росії та блокаду основних чорноморських портів.
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