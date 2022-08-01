Контрнаступ ЗСУ: в Херсонській ОВА розповіли, скільки населених пунктів області вдалося звільнити

З початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ деокупували 46 населених пунктів Херсонської області. Проте мешканцям регіону варто дочекатися повного звільнення й евакуюватися до безпечніших місць.

Про це під час брифінгу розповів виконувач обов’язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.

“В Херсонській області на сьогодні вже деокуповано 46 населених пунктів, більшість – це на півночі (області, – ред.), яка межує з Дніпропетровською областю, і трохи на півдні, на межі з Миколаївською областю”, – заявив Бутрій.

За його словами, на деокупованих територіях, є майже повністю зруйновані села, які й далі обстрілюються російськими військовими.

Також Бутрій зауважив, що ситуація в області й надалі критична. Він закликав містян евакуюватися до більш безпечних регіонів.

“Щоб себе убезпечити, я рекомендую евакуюватися на безпечніші території до звільнення області”, – додав Бутрій.

Нагадаємо, 31 липня в результаті контрнаступальних дій на Херсонському напрямку морські піхотинці ВМС ЗС України в бою захопили у полон 11 російських окупантів, серед яких один офіцер.