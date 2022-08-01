Террасная доска для вашей летней площадки Україна отримала перші €500 млн допомоги від ЄС, 2 серпня очікує ще на €500 млн » 2 серпня спікерка Палати представників США може відвідати Тайвань Тайванські ЗМІ повідомляють, що візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі відбудеться завтра, 2 серпня Про це написав у твітер кореспондент видання DW у Східній Азії Вільям Янг. «Декілька місцевих тайванських ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомляють, що спікер Пелосі може прибути на Тайвань завтра ввечері», — зазначив журналіст.