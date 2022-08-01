Про це написав у твітер кореспондент видання DW у Східній Азії Вільям Янг.
«Декілька місцевих тайванських ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомляють, що спікер Пелосі може прибути на Тайвань завтра ввечері», — зазначив журналіст.
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2 серпня спікерка Палати представників США може відвідати Тайвань
Про це написав у твітер кореспондент видання DW у Східній Азії Вільям Янг.
«Декілька місцевих тайванських ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомляють, що спікер Пелосі може прибути на Тайвань завтра ввечері», — зазначив журналіст.
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