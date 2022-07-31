За добу окупанти втратили 160 солдат, 10 артилерійських систем та один літак

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу — близько 40 830 (+160) окупантів
- танків — 1763 (+4) од.
- бойових броньованих машин — 4004 (+9) од.
- артилерійських систем — 916 (+10) од.
- реактивних систем залпового вогню — 259 (+1) од.
- засобів ППО — 117 (+0) од.
- літаків — 223 (+1) од.
- гелікоптерів — 190 (+0) од.
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 735 (+2) од.
- крилатих ракет — 174 (+0) од.
- кораблів/катерів — 15 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн — 2902 (+13) од.
- спеціальної техніки — 80 (+2) од.
Нагадаємо, на Донеччині ворог намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках
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