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За добу окупанти втратили 160 солдат, 10 артилерійських систем та один літак

ЗСУ

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

  • особового складу — близько 40 830 (+160) окупантів
  • танків — 1763 (+4) од.
  • бойових броньованих машин — 4004 (+9) од.
  • артилерійських систем — 916 (+10) од.
  • реактивних систем залпового вогню — 259 (+1)  од.
  • засобів ППО — 117 (+0) од.
  • літаків — 223 (+1) од.
  • гелікоптерів — 190 (+0)  од.
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 735 (+2) од.
  • крилатих ракет — 174 (+0) од.
  • кораблів/катерів — 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки й автоцистерн — 2902 (+13) од.
  • спеціальної техніки — 80 (+2) од.

Нагадаємо, на Донеччині ворог намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках

31 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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