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Через обстріл Миколаєва загинув один з найбагатших бізнесменів України Олексій Вадатурський Німці відкриють у Польщі сервісний центр для українських САУ » За добу окупанти втратили 160 солдат, 10 артилерійських систем та один літак Станом на 31 липня українська армія знищила 40 830 особового складу окупантів Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять: особового складу — близько 40 830 (+160) окупантів

танків — 1763 (+4) од.

бойових броньованих машин — 4004 (+9) од.

артилерійських систем — 916 (+10) од.

реактивних систем залпового вогню — 259 (+1) од.

засобів ППО — 117 (+0) од.

літаків — 223 (+1) од.

гелікоптерів — 190 (+0) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 735 (+2) од.

крилатих ракет — 174 (+0) од.

кораблів/катерів — 15 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн — 2902 (+13) од.

спеціальної техніки — 80 (+2) од. Нагадаємо, на Донеччині ворог намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках