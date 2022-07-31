Ворожа авіація 9 разів атакувала позиції ЗСУ в Бериславському і Баштанському районах, — ОК «Південь»

Про це повідомили у звіті оперативного командування «Південь».

«Вдень ворог двома десятками залпів обстріляв важкою стволовою артилерією Велику Костромку. Зруйнований і згорілий приватний будинок. Людських втрат немає. Ввечері знову обстріляно Миколаїв. Реактивними системами залпового вогню уражено відкриті поверхні околиці міста та берегову лінію річки в одному з мікрорайонів обласного центру. Без втрат», — йдеться у звіті.

На стиках Миколаївської і Херсонської областей російські гелікоптери 9 разів атакували українські позиції в Бериславському і Баштанському районах. Втрат ЗСУ не було допущено, як вказали у «Півдні».