Украинская авиация уничтожила склады, опорные пункты и десятки оккупантов

Штурмовая авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины в субботу уничтожила два полевых состава боеприпасов, два ротных опорных пункта, до 20 единиц вражеской боевой бронированной техники, десятки российских военных, сообщает пресс-служба Воздушных сил.

«30 июля штурмовая авиация Воздушных Сил изрядно «отблагодарила» оккупантов. На нескольких стратегических направлениях нанесены мощные авиаудары с применением различного ракетно-бомбового вооружения, которое у нас есть. Уничтожены два полевых состава боеприпасов, два ротных опорных пункта, до двадцати единиц боевой бронированной техники, десятки орков», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в субботу зенитно-ракетное подразделение Воздушных сил уничтожило беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

«Также на Изюмщине была боевая работа по истребителю оккупантов Су-30см, который и атаковал наши штурмовики Су-25. Сбить истребитель рашистов не удалось из-за большого расстояния, впрочем, благодаря этой боевой работе зенитчиков, Су-30 было отогнано, что позволило нашей штурмовой авиации успешно завершить авиационный удар и уничтожить оккупантов», — добавили в пресс-службе.