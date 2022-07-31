Україна ефективно використовує надану США зброю – Пентагон

Про це пише прес-служба Пентагону з посиланням на неназваного високопосадовця міністерства.

“Незважаючи на розмови Росії, незважаючи на погрози Росії українському населенню, українці продовжують сміливо наступати. Вони чудово використовують обладнання на суму 8,2 мільярда доларів, яке ми надали, наразі”, – сказав він.

За словами чиновника, українці стали дуже ефективними у пошуку та знищенні російських командних та контрольних вузлів та знищенні угруповань російської техніки.

“Бойові дії продовжуються на сході та півдні України, тоді як російський наступ сповільнюється до мінімального, зупиняється в деяких місцях або повільно повертається назад у таких районах, як Херсон”, – додали в Міноборони США.

Росія зазнає невдач на полі бою та внутрішніх проблем, які є наслідком введених проти Москви санкцій, наголосили в Пентагоні.

Американський чиновник також зазначив, що Міноборони США тісно консультується з міністерством оборони України, щоб забезпечити постачання необхідних матеріальних засобів, включаючи боєприпаси.

“Міністерство оборони готує ще один пакет допомоги у сфері безпеки, який задовольнить ці потреби”, – сказав він.

Раніше повідомляли, що США займаються підготовкою нового пакету військової допомоги Україні. Пентагон планують забезпечити армію України запчастинами для військових літаків радянського та українського виробництва, а у серпні передати нову партію безпілотників Phoenix Ghost.