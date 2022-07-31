У Британії закликають відправити російське посольство до москви

Британський депутат Кріс Брайант сказав, що Великій Британії варто відправити російське посольство назад до Москви.

Про це він написав у twitter.

“Це повинно бути незаконно. Це заклик до військових злочинів. Настав час Великій Британії відправити все російське посольство назад до Москви”, – написав він.

Також парламентар тегнув акаунт міністерки закордонних справ Британії Ліз Трасс і додав “Що ти збираєшся робити?”.

Раніше посольство Росії у Британії опублікувало твіт де закликало до страти бійців “Азова” та виправдовувало їхнє вбивство. Твіттер демонструє пост із попередженням, що написане порушує правила щодо проявів ненависті.

Крістофер Брайант – британський політик, член парламенту з 2001 року і тіньовий міністр з питань реформи системи соціального забезпечення з 2013 року.