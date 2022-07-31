Розвідка Британії дізналася, чому Лукашенко дозволяє РФ атакувати Україну з території Білорусі

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У британській розвідці нагадали, що 28 липня Росія випустила щонайменше 20 ракет по півночі України з території Білорусі. Це сталося після того, як Росія використала територію Білорусі для здійснення основних ударів під час своєї невдалої спроби взяти Київ у лютому.

У розвідці підкреслили, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує дотримуватися дії Москви, а 21 липня заявив, що Україна повинна прийняти вимоги Росії щодо припинення війни.

«Його режим став дедалі авторитарнішим із поширенням смертної кари за «підготовку терористичних актів». Його дедалі більші й безпідставні звинувачення Заходу в «задумах» щодо Білорусі та України, ймовірно, свідчать про те, що він став майже повністю залежним від Росії», — дійшли висновку в британській розвідці.