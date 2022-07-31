Россия крадет золото в Судане под видом экспорта печенья ради финансирования войны в Украине — CNN

Россия крадет золото в Судане с помощью ЧВК Вагнера, маскируя вывоз драгоценного металла под экспорт печенья, чтобы финансово поддерживать развязанную Владимиром Путиным войну в Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным издания, еще в начале войны, в феврале, в аэропорту Хартума — столицы Судана — был обнаружен российский грузовой самолет, который по документам был загружен «печеньем». Тогда между официальными лицами в Хартумском международном аэропорту возникли споры, так как некоторые работники опасались, что проверка самолета вызовет недовольство правительства России. По данным издания, предыдущие многочисленные попытки перехватить самолеты с подозрительным грузом были пресечены.

Однако в итоге коробки с «печеньем» решили проверить и выяснилось, что под ним были спрятаны деревянные ящики с тонной суданского золота. Этот инцидент, по данным официальных источников издания в Судане, является одним из как минимум 16 известных случаев контрабанды золота из Судана российскими рейсами.

Высокопоставленные суданские и американские чиновники рассказали, что с помощью такой схемы Россия хочет защититься от влияния жестких западных санкций и поддержать военные действия в Украине. Для этого РФ вступила в сговор с военным руководством Судана, которое позволяет вывозить золото и лишать страну сотен миллионов долларов дохода. Взамен Россия оказала мощную политическую и военную поддержку военному руководству Судана, утверждают журналисты. Например, Россия активно поддержала военный переворот в Судане в 2021 году, в результате которого было свергнуто переходное гражданское правительство.

В основе «услуги за услугу» между Россией и военной хунтой Судана стоит Евгений Пригожин, который спонсирует ЧВК Вагнера. Находящаяся под санкциями США компания Meroe Gold — дочерняя компания принадлежащей Пригожину M-invest — поставляет оружие и обучает армию Судана и военизированные формирования, после чего добывает золото, считает CNN.

Корреспондент отдела расследований Центра «Досье» Денис Коротков заявил, что Пригожин разработал целую стратегию, позволяющую Кремлю красть золото:

«Через Meroe Gold или другие компании, связанные с сотрудниками Пригожина, он разработал стратегию по разграблению экономических ресурсов африканских стран, в которые он вмешивается, в ответ на его поддержку действующих правительств».

По крайней мере один высокопоставленный боец Вагнера — Александр Сергеевич Кузнецов, известный под позывными «Ратибор» и «Радимир» — в последние годы руководил операциями на ключевых суданских предприятиях по добыче, переработке и транзиту золота. Он воевал в Ливии и командовал первой штурмовой и разведывательной ротой Вагнера в 2014 году, четырежды награжден российским орденом Мужества. ЕС ввел санкции против Кузнецова в 2021 году.

CNN обращался за комментариями в МИД, Минобороны России и группе компаний, которыми руководит Пригожин. Никто из них не ответил на запрос. Представитель Госдепа заявил, что США внимательно следят за этим вопросом, в том числе за сообщениями о деятельности Meroe Gold и ЧВК Вагнера.