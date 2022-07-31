Росіяни масовано обстріляли Миколаїв касетними снарядами, зруйновано низку об’єктів

Про вибухи Еспресо.TV повідомили жителі Миколаєва.

Повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили о 1:01. Мешканці міста та околиць чули вибухи, як до тривоги, так і після.

«Миколаїв масовано обстрілюють. Від початку тривоги у місті лунають вибухи, у тому числі касетних снарядів. Наразі відомо про кілька пожеж у місцях прильотів. Є пошкодження житлових будинків від ударної хвилі та уламків», — написав мер міста Олександр Сєнкевич.

Тривога у місті закінчилася лише о шостій ранку. Згодом Олександр Сєнкевич написав, що це був «напевно найсильніший удар» по місту за весь час.

«Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки. На місцях прильотів виникла низка пожеж. Працюють рятувальники. Збираємо детальну інформацію», — сказав мер.