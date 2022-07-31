Украинская авиация уничтожила склады, опорные пункты и десятки оккупантов Ворожа авіація 9 разів атакувала позиції ЗСУ в Бериславському і Баштанському районах, — ОК «Південь» » Кабмін оголосив на Донеччині обов’язкову евакуацію для всіх мешканців Уряд України голосив обов’язкову евакуацію жителів Донецької області у більш безпечні регіони через постійні обстріли, а головне – через загрозу замерзнути взимку. Про це заявила віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук. Вона повідомила, що в Донецькій області зруйновані газопроводи. Через це опалювати міста і села не буде можливості. За її даними, на сьогодні в області лишається 200-220 тисяч людей, з них 52 тисячі – діти. “Газогони, які можна було поремонтувати, були відремонтовані, але ворог знову і знову все знищує. Немає належного електропостачання. Тому тепла в Донецькій області в зимовий період не буде”, – наголосила вона. Ірина Верещук повідомила, що напередодні кабінет міністрів створив штаб з евакуації жителів Донеччини, який вона очолила. “Створений штаб, розгортаємо сили та засоби. Області в центрі та на заході країни готуються приймати наших людей зі сходу”, – каже Верещук. Представниця уряду наголосила, що йдеться про обов’язкову, а не про добровільну евакуацію. Вона нагадала, що кодекс про цивільний захист населення передбачає такі заходи і закликала дорослих відповідально поставитися до загроз, що реально існують для тисяч дітей в області. “Їх треба евакуювати, не можна наражати їх на смертельну небезпеку”, – наголосила Ірина Верещук. Водночас мінісь сказала, що у разі відмови від евакуації людина має підписати відповідну заяву. “Силоміць ми нікого не можемо забирати”, – визнала вона. Ірина Верещук повідомила, що до штабу з евакуації увійшли керівники тих областей, куди планується евакуювати жителів Донеччини. Вона запевняє, що план евакуації затверджений і місць для евакуйованих у цих областях вистачить. Йдеться про центральні та західні області України. Росіяни з жорстокістю спалюють нескорені міста на Донбасі – Гайдай Вона звернулася до мешканців Донеччини: “Якщо не евакуюєтеся, коли це можливо, потім можете опинитися в ситуації, коли ви без електрики й води, без тепла та зв’язку, без ліків та їжі, під обстрілами, піддаєте себе та своїх близьких смертельній небезпеці. Немає причин так робити. Евакуюйтеся. Вчасно”.