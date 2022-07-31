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Кабмін оголосив на Донеччині обов’язкову евакуацію для всіх мешканців

Через постійні обстріли та загрозу замерзнути взимку: Кабмін оголосив на Донеччині обов’язкову евакуацію

Уряд України голосив обов’язкову евакуацію жителів Донецької області у більш безпечні регіони через постійні обстріли, а головне – через загрозу замерзнути взимку.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук.

Вона повідомила, що в Донецькій області зруйновані газопроводи. Через це опалювати міста і села не буде можливості.

За її даними, на сьогодні в області лишається 200-220 тисяч людей, з них 52 тисячі – діти.

“Газогони, які можна було поремонтувати, були відремонтовані, але ворог знову і знову все знищує. Немає належного електропостачання. Тому тепла в Донецькій області в зимовий період не буде”, – наголосила вона.

Ірина Верещук повідомила, що напередодні кабінет міністрів створив штаб з евакуації жителів Донеччини, який вона очолила.

“Створений штаб, розгортаємо сили та засоби. Області в центрі та на заході країни готуються приймати наших людей зі сходу”, – каже Верещук.

Представниця уряду наголосила, що йдеться про обов’язкову, а не про добровільну евакуацію.

Вона нагадала, що кодекс про цивільний захист населення передбачає такі заходи і закликала дорослих відповідально поставитися до загроз, що реально існують для тисяч дітей в області.

“Їх треба евакуювати, не можна наражати їх на смертельну небезпеку”, – наголосила Ірина Верещук.

Водночас мінісь сказала, що у разі відмови від евакуації людина має підписати відповідну заяву.

“Силоміць ми нікого не можемо забирати”, – визнала вона.

Ірина Верещук повідомила, що до штабу з евакуації увійшли керівники тих областей, куди планується евакуювати жителів Донеччини.

Вона запевняє, що план евакуації затверджений і місць для евакуйованих у цих областях вистачить. Йдеться про центральні та західні області України.

Вона звернулася до мешканців Донеччини: “Якщо не евакуюєтеся, коли це можливо, потім можете опинитися в ситуації, коли ви без електрики й води, без тепла та зв’язку, без ліків та їжі, під обстрілами, піддаєте себе та своїх близьких смертельній небезпеці. Немає причин так робити. Евакуюйтеся. Вчасно”.

31 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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