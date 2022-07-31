Индустрия аппаратных кошельков опережает в росте криптобиржи

Индустрия криптоаппаратных кошельков может расти быстрее, чем криптовалютные биржи, свидетельствуют данные нескольких исследований.

Нынешний медвежий рынок ускорил развитие индустрии холодных кошельков, в то время как многие централизованные криптобиржи пытаются поддерживать операции. Согласно отчету фирмы бизнес-аналитики Vantage Market Research, выручка глобальных криптоторговых платформ в 2021 году составила 330 миллионов долларов. Опубликованный 21 июля отчет предполагает, что выручка мирового криптовалютного рынка достигнет 675 миллионов долларов к 2028 году с совокупным годовым темпом роста (CAGR) в 12,7%. Это, по крайней мере, половина CAGR, связанная с ростом индустрии аппаратных кошельков, предполагают другие отчеты. Одним из лучших на сегодня аппаратных кошельков является Ledger Nano S Plus, причем он весьма доступен по цене.

Сообщается, что мировой рынок аппаратных кошельков достиг 252 миллионов долларов в 2021 году и, как ожидается, достигнет 1,1 миллиарда долларов к 2027 году или составит 27,2%. Концепция аппаратных или холодных кошельков становится все более популярной в последние годы на фоне крупных централизованных криптобирж, ограничивающих доступ к средствам некоторых пользователей по различным типам проблем. Аппаратные кошельки стали еще более популярными на фоне продолжающейся криптозимы, которая подтолкнула некоторые криптоплатформы и биржи прекратить вывод средств.

Это еще один важный пример использования холодных кошельков по сравнению с криптобиржами и кредитными платформами, где пользователь на самом деле не контролирует закрытые ключи и, таким образом, не контролирует средства. В отличие от централизованных криптобирж, аппаратные криптокошельки не уязвимы для внешних манипуляций, так как активы холодного кошелька не могут быть заморожены. Тем не менее, такие кошельки по-прежнему подвержены другим рискам, таким как кража, уничтожение или потеря.

По мнению некоторых отраслевых экспертов, полагаться либо только на аппаратные кошельки, либо исключительно на биржи, не является лучшим решением для держателей криптовалют.