Збільшення кількості HIMARS забезпечать перелом на нашу користь, — Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Ворогу бракує живої сили, йому вже складніше використовувати тактику вогневого валу. Українська влада наполягає на збільшенні кількості HIMARS, що може стабілізувати лінію фронту та забезпечити перелом на нашу користь», — підкреслив Згурець.

Аналітик Defense Express також додав, що динаміка бойових дій на Донбасі не є критичною.

«Ворог буде підтягувати особовий склад низької якості бойового вишколу. Він буде розв’язувати питання із захопленням Донеччини. Зараз ведуться бойові дії навколо Слов’янська, Бражківки, Сіверська, Серебрянки. Точкою напруження є ситуація навколо Бахмута, там вагнерівці мають тактичні успіхи й це потребує особливої уваги», — зауважив Згурець.