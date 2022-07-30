Збройні сили України за добу знищили 170 окупантів, з початку російської агресії було вбито 40 670 військових РФ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 30.07 орієнтовно склали:
- особового складу 40670 (+170) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1759 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3995 (+8) од,
- артилерійських систем – 906 (+6) од,
- РСЗВ — 258 (+0) од,
- засобів ППО — 117 (+0) од,
- літаків– 222 (+0) од,
- гелікоптерів– 190 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 733 (+2),
- крилатих ракет — 174 (+0),
- кораблів/катерів — 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2889 (+19) од,
- спеціальної техніки — 78 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Leave a Reply