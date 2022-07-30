Британська розвідка відзначає — йде активна підготовка до референдуму на оккупованих территоріях Боррель: Дуже скоро Путіну доведеться обирати між зброєю і маслом для народу » Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 30.07 Збройні сили України за добу знищили 170 окупантів, з початку російської агресії було вбито 40 670 військових РФ. Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook Деталі: Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 30.07 орієнтовно склали: особового складу 40670 (+170) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1759 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 3995 (+8) од,

артилерійських систем – 906 (+6) од,

РСЗВ — 258 (+0) од,

засобів ППО — 117 (+0) од,

літаків– 222 (+0) од,

гелікоптерів– 190 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 733 (+2),

крилатих ракет — 174 (+0),

кораблів/катерів — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2889 (+19) од,

спеціальної техніки — 78 (+1). Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.