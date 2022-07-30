Устройство осциллограф и как выбрать лучший

Прибор который служит для того, чтобы измерять и записывать амплитудные и часовые параметры электрического сигнала на входе называется осциллограф.

В 21 веке мы далеко пошли вперёд и технологии с каждым годом становится все лучше и лучше. Сейчас на рынке появились уже компьютерные осциллографы.

По своей работе они очень мощные и имеют очень быстрые механизмы. Благодаря ним можно измерить амплитуду напряжения и давления, а также они показывают форму электрических сигналов и все их изменения.

Сейчас не составит проблем купить современных осциллограф, ведь многие компаний выпускают этот продукт пользования. Но не в каждом магазине вы найдете качественную продукцию.

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Как работает данный прибор

Осциллограф имеет очень высокую частоту обновлений: от сотен тысяч до миллионов раз в секунду. За секунду осциллограф считывает показания напряжения в розетке очень много раз и выводит результат на дисплей. Каждое значение будет отлично один от другого , потому что переменное напряжение в бытовой имеет синусоидальную форму. Напряжение меняется от минус 310 Ватт до плюс 310 Ватт около 50 раз в секунду. И благодаря осциллографу мы увидим это на его экране в виде подробной формы сигнала со всеми его мелкими особенностями. Также можно будет наблюдать какое количество помех входит в бытовую сеть.

Как выбрать осциллограф

Осциллограф — это прибор который служит для тестирования, в основе, электронных схем.

Чтобы выбрать прибор нужно исходить от его технических характеристик:

1) Пропускная полоса

2) Время нарастания

3) Дискретизации и её частота

4) Число каналов

5) Экран

Пропускная способность

Это одна из самых важных технических свойств осциллографа. Именно от этой характеристики зависят его способности и стоимость.

Нужно выбирать такой прибор, который имеет пропускную способность хотя бы в пять раз больше, чем частота процессора в вашей системе.

Время нарастания

Чем меньше частота нарастания, тем более детальные формы осциллограмм мы сможем наблюдать. Это является важным параметром для пилообразных и прямоугольных сигналов.

Дискретизация и ее частота

Для цифровых приборов данный параметр важен, потому что в них встроен преобразователь (аналогово-цифровой). Чем уровень частот будет выше, тем больше за единицу времени будет установлено контрольных точек, для закрепления уровня сигнала.

Частота дискретизации в осциллографе должна в два раза превышать пропускную полосу. Ведь чем выше этот параметр, тем точнее будут измерения.

Число каналов

Осциллограф может иметь один или несколько каналов. Это удобно, потому что можно одновременно отследить несколько сигналов и сравнить их между собой.

Экран

Осциллографы в основе имеют жидкокристаллический экран. Насколько легко будут читаться графики зависит от размера и разрешения дисплея. Некоторые модели осциллографов уже имеют сенсорный дисплей, а приборы фирмы Micsig сделаны в форме планшета и имеют сенсорную панель.

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