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Украинцы в Польше могут получить еще одно пособие: важное условие

Украинцы, которые из-за войны выехали в польские города Перемышль, Кошалин, Старгард, Ольштын и Бартошице, могут получить денежную помощь от неправительственной организации «Польская гуманитарная акция» (Polska Akcja Humanitarna) в рамках программы TERA.
Об этом пишет social.com.ua.
Кто может претендовать на пособие?
Лица или семьи, выехавшие в Польшу после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года или после 9 февраля, опасаясь возможности вторжения, отвечают одному из критериев:
  • одинокие женщины;
  • разведенный мужчина или женщина;
  • лицо с инвалидностью;
  • один из членов семьи имеет инвалидность;
  • лицо пенсионного возраста;
  • семья состоит из одного из родителей и детей;
  • беременные и кормящие матери; — хронические заболевания; — студент;
  • несовершеннолетние, прибывшие в Польшу без сопровождения взрослых.
Важным условием также является неполучение пособия от другой организации в течение трех последних месяцев.
Как получить пособие?
Следует зарегистрироваться по телефону: +48 510 162 826 (линия работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00). Рассмотрение заявки может занять до семи дней.
30 июля, 2022 | Category: Мир, Новости, Украина

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