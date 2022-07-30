Украинцы в Польше могут получить еще одно пособие: важное условие

Украинцы, которые из-за войны выехали в польские города Перемышль, Кошалин, Старгард, Ольштын и Бартошице, могут получить денежную помощь от неправительственной организации «Польская гуманитарная акция» (Polska Akcja Humanitarna) в рамках программы TERA.

Об этом пишет social.com.ua

Кто может претендовать на пособие?

Лица или семьи, выехавшие в Польшу после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года или после 9 февраля, опасаясь возможности вторжения, отвечают одному из критериев:

одинокие женщины;

разведенный мужчина или женщина;

лицо с инвалидностью;

один из членов семьи имеет инвалидность;

лицо пенсионного возраста;

семья состоит из одного из родителей и детей;

беременные и кормящие матери; — хронические заболевания; — студент;

несовершеннолетние, прибывшие в Польшу без сопровождения взрослых.

Важным условием также является неполучение пособия от другой организации в течение трех последних месяцев.

Как получить пособие?