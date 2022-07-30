Украинцы в Польше могут получить еще одно пособие: важное условие

Украинцы, которые из-за войны выехали в польские города Перемышль, Кошалин, Старгард, Ольштын и Бартошице, могут получить денежную помощь от неправительственной организации «Польская гуманитарная акция» (Polska Akcja Humanitarna) в рамках программы TERA.
Об этом пишет social.com.ua.
Кто может претендовать на пособие?
Лица или семьи, выехавшие в Польшу после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года или после 9 февраля, опасаясь возможности вторжения, отвечают одному из критериев:
- одинокие женщины;
- разведенный мужчина или женщина;
- лицо с инвалидностью;
- один из членов семьи имеет инвалидность;
- лицо пенсионного возраста;
- семья состоит из одного из родителей и детей;
- беременные и кормящие матери; — хронические заболевания; — студент;
- несовершеннолетние, прибывшие в Польшу без сопровождения взрослых.
Важным условием также является неполучение пособия от другой организации в течение трех последних месяцев.
Как получить пособие?
Следует зарегистрироваться по телефону: +48 510 162 826 (линия работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00). Рассмотрение заявки может занять до семи дней.
Leave a Reply