США прийняли понад 100 тис. українців за п’ять місяців війни

Про це пише CBS News.

Згідно з даними уряду США, десятки тисяч українців, які ступили на територію США після вторгнення 24 лютого, прибули через різні імміграційні канали та з різним правовим статусом, більшість із них із тимчасовим дозволом на перебування в країні.

Статистика уряду свідчить, що близько 47 000 українців прибули до США за тимчасовими або імміграційними візами; майже 30 тис. українців прибули за програмою приватного спонсорства; понад 22 тис. українців пропустили на кордоні США та Мексики; і 500 українців потрапили в країну через традиційну систему біженців.

Видання повідомляє, що Байден наприкінці березня пообіцяв прихистити 100 000 українців, переміщених через війну. У Білому домі тоді заявили, що українці приїжджатимуть до США за різними імміграційними програмами. Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) підтвердило, що прибуло понад 100 000 українців, заявивши, що ціль «ніколи не була обмеженою».

«Ми дуже пишаємося тим, що допомагаємо надати притулок українцям, які тікають від неспровокованого вторгнення Росії. Міністерство внутрішньої безпеки продовжуватиме приймати нових українців у найближчі тижні та місяці відповідно до зобов’язань президента Байдена»,- сказав міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас.

CBS News пише, що лише українці, які в’їхали до США за імміграційними візами або за програмою прийому біженців, мають прямий шлях до постійного проживання та, зрештою, до громадянства США. Однак ці шляхи імміграції зазвичай тривають роками через співбесіди, перевірку та інші кроки.

Ті, хто прибув через програму «Єднаймося заради України» отримали тимчасову гуманітарну імміграційну класифікацію, яка дозволяє їм жити та працювати в США протягом двох років.

Видання зазначає, що хоча США і виконали обіцянку Байден та прийняли за відносно короткий проміжок часу 100 000 українців, ці досягнення бліднуть у порівнянні з кількістю українців, яку прийняли країни Європи.

Європейські країни приймають понад 6 мільйонів українських біженців, більшість з яких перебувають у Росії, Польщі, Німеччині, Чехії, Італії, Туреччині, Іспанії та Великій Британії, повідомляє Агентство ООН у справах біженців.