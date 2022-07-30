 
«  
  »

Первый трейлер фильма «Чёрная Пантера: Ваканда навсегда» появился в сети

Первый трейлер фильма "Чёрная Пантера: Ваканда навсегда"

В рамках Comic-Con в Сан-Диего студия Marvel представила свой последовавший после «Тора: Любовь и гром» фильм – «Черная пантера: Ваканда навсегда» (Black Panther: Wakanda Forever), показав первый тизер-трейлер фильма.

Антагонистом выступит Немор (Теноч Уэрт). Также в ролике показали Рири Уильямс, которая станет Железным Сердцем, военачальника М’Баку и Шури, сестру Т’Чалли. Кто станет новой Черной пантерой, пока не уточняется, ведь сыгравший супергероя Чедвик Боузман скончался в августе 2020 года.

«Черная пантера: Ваканда навеки» выйдет 11 ноября 2022 года.

30 июля, 2022 | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  