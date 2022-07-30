Ричард Гир осудил российскую агрессию Рост потребительских расходов в июне превзошел ожидания экономистов » Первый трейлер фильма «Чёрная Пантера: Ваканда навсегда» появился в сети В рамках Comic-Con в Сан-Диего студия Marvel представила свой последовавший после «Тора: Любовь и гром» фильм – «Черная пантера: Ваканда навсегда» (Black Panther: Wakanda Forever), показав первый тизер-трейлер фильма. Антагонистом выступит Немор (Теноч Уэрт). Также в ролике показали Рири Уильямс, которая станет Железным Сердцем, военачальника М’Баку и Шури, сестру Т’Чалли. Кто станет новой Черной пантерой, пока не уточняется, ведь сыгравший супергероя Чедвик Боузман скончался в августе 2020 года. «Черная пантера: Ваканда навеки» выйдет 11 ноября 2022 года.