Первый трейлер фильма «Чёрная Пантера: Ваканда навсегда» появился в сети

В рамках Comic-Con в Сан-Диего студия Marvel представила свой последовавший после «Тора: Любовь и гром» фильм – «Черная пантера: Ваканда навсегда» (Black Panther: Wakanda Forever), показав первый тизер-трейлер фильма.
Антагонистом выступит Немор (Теноч Уэрт). Также в ролике показали Рири Уильямс, которая станет Железным Сердцем, военачальника М’Баку и Шури, сестру Т’Чалли. Кто станет новой Черной пантерой, пока не уточняется, ведь сыгравший супергероя Чедвик Боузман скончался в августе 2020 года.
«Черная пантера: Ваканда навеки» выйдет 11 ноября 2022 года.
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