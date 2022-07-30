Канада надасть Україні додаткові $350 млн

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів», – заявили у відомстві.

Зазначається, що проєкт постанови розроблено Мінфіном для можливості збільшення суми пільгового кредиту на 0,45 млрд канадських доларів (0,351 млрд дол. США в еквіваленті) у межах кредитного договору між Україною та Канадою.

В результаті сума кредиту становитиме 1,45 млрд канадських доларів – 1,131 млрд дол. США.