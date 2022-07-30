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Канада надасть Україні додаткові $350 млн

Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів», – заявили у відомстві.

Зазначається, що проєкт постанови розроблено Мінфіном для можливості збільшення суми пільгового кредиту на 0,45 млрд канадських доларів (0,351 млрд дол. США в еквіваленті) у межах кредитного договору між Україною та Канадою.

В результаті сума кредиту становитиме 1,45 млрд канадських доларів – 1,131 млрд дол. США.

30 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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