Глава британской разведки МI-6: Россия «выдыхается»

Глава британской разведки MI-6 Ричард Мур высказал мнение, что российские войска в Украине «выдыхаются». Об этом он написал в твиттере, прокомментировав видео британского Минобороны о предполагаемых ошибках, совершённых Россией при подготовке войны и в её ходе.

В видео, в частности, утверждается, что российские войска потеряли в Украине «десятки тысяч» человек, а потери боевой техники становится всё труднее восполнять. Проверить правильность этой оценки в условиях войны не представляется возможным. Минобороны России с марта перестало сообщать данные о потерях.

Минобороны ранее заявляло, что в так называемой спецоперации участвует достаточное число военных, и каких-либо мобилизационных мероприятий не планируется. При этом известно, что во многих российских регионах идут кампании по набору добровольцев на войну.

В очередном ежедневном отчёте британской военной разведки о ходе боевых действий говорится, что украинским войскам, вероятно, удалось отразить последние попытки наступления под Донецком. О наступлении на Авдеевку, Марьинку и ряд других пунктов, где линия фронта оставалась неизменной с 2014 года, несколько дней назад сообщали российские и пророссийские телеграм-каналы, однако о каких-либо существенных успехах наступления не сообщалось.

Также в отчёте британской разведки сказано, что российские военные навели понтонные переправы в Херсонской области, — в попытке компенсировать потерю сообщения через Антоновский мост, серьёзно повреждённый украинскими ударами.

Российское командование перебрасывает дополнительные подразделения к границе с оккупированной частью Харьковской области Украины. Об этом со ссылкой на данные спутниковой съемки Planet Labs сообщает проект «Схемы» украинской редакции Радио Свобода. По мнению опрошенных «Схемами» военных экспертов, в дальнейшем эти подкрепления могут быть использованы армией РФ на Изюмском и Славянском направлениях на востоке Украины, где идут упорные бои.

В результате обстрела Николаева российскими войсками минувшей ночью погиб по меньшей мере один человек, шестеро ранены. Ракеты попали в многоэтажные жилые дома, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. Сегодня же стало известно, что в больнице скончались двое жителей Николаева, получивших тяжелые ранения вчера в ходе обстрела, когда осколки снарядов упали на автобусную остановку.

В занятом российскими войсками Энергодаре (Запорожская область) минувшей ночью были уничтожены три единицы российской военной техники. Они находились перед гостиницей, в которой проживают российские военные и технические специалисты.

В ночь на субботу ракетному обстрелу вновь подвергся Харьков, сообщил мэр города Игорь Терехов.