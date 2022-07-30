Збільшення кількості HIMARS забезпечать перелом на нашу користь, — Згурець Устройство осциллограф и как выбрать лучший » Ексдиректор ЦРУ назвав умову, за якої Україна поверне окуповані РФ території Колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус заявив, що Україна поверне окуповані Росією території, за умови продовження постачання західними партнерами зброї високими темпами Про це Петреус заявив у інтерв’ю Bild. «Справді, здається все більш імовірним, що українські війська зможуть повернути більшу частину, якщо не всі, території, які були окуповані російськими військами за останні місяці. Якщо НАТО та інші західні держави продовжуватимуть розподіляти ресурси нинішніми темпами, я вірю, що Збройні сили України зможуть зупинити подальший наступ Росії та почати відвойовувати території, захоплені РФ з 24 лютого», — сказав Петреус, який обіймав посаду директора ЦРУ з вересня 2011 до листопада 2012 року за президентства Барака Обами.