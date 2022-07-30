Боррель: Дуже скоро Путіну доведеться обирати між зброєю і маслом для народу

Про це, як пише «Європейська правда», він сказав в інтерв’ю DW.
На його думку, важливішим за скорочення споживання російського газу є зусилля, спрямовані на «розрив зв’язків російської економіки з рештою світу».
«Російська військова машина потребує не тільки грошей, а й технологій», – зауважив він, вказавши на російські танки, в яких використовуються західні компоненти. «Погляньте на корпус підбитого російського танка. І ви побачите, скільки там електронних компонентів західних компаній. Вони (росіяни) більше не матимуть до них доступу», – сказав Боррель.
Як зазначив голова дипломатії ЄС, ВВП Росії цього року скоротиться на 10%, що, за його словами, призведе до «найбільшої рецесії… з часів розпаду Радянського Союзу». Дуже скоро президенту Росії Путіну «доведеться обирати між зброєю та маслом для народу», – сказав Боррель.
Боррель також відкинув критику на адресу енергетичної політики Євросоюзу. Країни ЄС за період з початку російського військового вторгнення в Україну скоротили закупівлю природного газу з Росії наполовину, зазначив він.
«Якщо до початку війни частка російських енергоносіїв у ЄС становила 40 відсотків, то зараз вона опустилася до 20 відсотків», – сказав він.
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