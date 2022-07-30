Чинний лідер США Джо Байден планує висунути свою кандидатуру на другий президентський термін у 2024 році.

Про це заявила офіційна представниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Коментуючи заяву члена палати представників від демократів Діна Філіпса, який закликав Байдена не йти на вибори вона сказала, що президент балотуватиметься у 2024 році: “Ми ще далеко [від виборів] і я не можу вдаватися в особливості будь-яких політичних виборів, тому що я поза цим процесом”, — зауважила вона.

За словами Карін, нині Байден опікується питанням зменшення інфляції у Сполучених Штатах. Вона наголосила, що він вважає за необхідне забезпечити це для середнього класу та американського народу загалом.

ДОВІДКА. Варто зауважити, що в Республіканській партії США зростає напруження через широку допомогу Україні від США. За даними видання, частина законодавців закликає Байдена продовжувати підтримувати Україну, проте інша частина публічно наполягає не виводити гроші з країни та підтримувати американську економіку.