ЗСУ отримали французькі бронемашини VAB

Збройні Сили України отримали та вже використовують французькі БТР VAB 4×4, передачу «значної кількості» яких раніше анонсував міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню.

Відео з бронетранспортерами VAB у ЗСУ оприлюднив телеграм-канал @horevica.

VAB (фр.Véhicule de l’avant Blindé — «броньована машина переднього краю») був прийнятий на озброєння у 1976 році. Наразі це найпоширеніший бронетранспортер у французькій армії — станом на 2021 рік в експлуатації залишалося 2557 машин з 4000 загалом поставлених армії. Усього було виготовлено понад 5000 машин цього типу в різних варіантах, як на базовому двовісному, так і на тривісному шасі (VAB 6×6). БТР перебуває на озброєнні 16 країн.

Найчастіше БТР озброюється кулеметами у калібрах 7,62 або 12,7 мм, але також може бути оснащений баштою з 20-мм чи 25-мм автоматичними гарматами або ракетними пусковими установками (VAB HOT).

Також існують модифікації VAB в якості мобільних зенітних ракетних та артилерійських комплексів, командних пунктів, машин артилерійської розвідки, РЕБ, РХБ-розвідки, санітарних, машин контрснайперської боротьби та інші.

У транспортній версії VAB може перевозити 12 осіб (водій, команди і 10 чоловік десанту).