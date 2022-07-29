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ВР має намір дозволити примусове вилучення майна під час війни

ВР має намір дозволити примусове вилучення майна під час війни

Верховна Рада має намір дозволити примусове вилучення майна під час війни.

Відповідний законопроєкт №7605 «Про внесення змін до деяких законів щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану» народні депутати підтримали в першому читанні (256 голосів «за») на пленарному засіданні в п’ятницю, повідомив парламентарій Ярослав Железняк (фракція «Голос») у телеграм-каналі.

Законопроєкт пропонує дозволити примусово вилучати обладнання, яке може використовуватись для діяльності оборонно-промислового комплексу. Такі дії здійснюються на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України за пропозицією, погодженою з обласною військовою адміністрацією.

Документ передбачає, що компенсація відчуженого майна здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (протягом п’яти наступних бюджетних періодів).

Відповідно до законопроєкту, рухоме та нерухоме майно може бути передано в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

29 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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