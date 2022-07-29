США ожидают разговора Блинкена и Лаврова в ближайшие дни

Россия рассмотрит просьбу США о телефонном разговоре госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Он добавил, что Вашингтон все еще ожидает, что разговор состоится в ближайшие дни.

Блинкен заявил в среду, что он воспользуется планируемым телефонным разговором, чтобы призвать Лаврова ответить на «значительное предложение», направленное администрацией Байдена Москве, об освобождении американских граждан Бритни Грайнер и Пола Уилана, которые находятся под стражей в России.