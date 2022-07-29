США объявили награду в $10 млн за информацию об Евгении Пригожине и «фабрике троллей»

Госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до $10 млн за информацию об иностранном вмешательстве в американские выборы. В таком вмешательстве ранее обвиняли российские власти и связанных с ними людей и компании – в частности, петербургского бизнесмена Евгения Пригожина и «Агентство интернет-исследований», известное как «фабрика троллей».

«Они сознательно и преднамеренно вступили в сговор, чтобы нанести ущерб Соединенным Штатам путем нарушения, препятствования и разрушения законных функций государства через мошенничество и обман с целью вмешательства в политические и избирательные процессы в США, включая президентские выборы 2016 года», – говорится на сайте программы Госдепартамента США «Вознаграждение за помощь правосудию»

В сообщении говорится, что власти США ищут информацию о петербургском бизнесмене Евгении Пригожине и «Агентстве интернет-исследований», предположительно, с ним связанным. Утверждается, что Пригожин финансировал агентство и связанные с ним структуры через свои компании.

Перечислены также около 10 российских граждан, предположительно, участвовавших в деятельности «фабрики троллей».

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера установило, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года. Вмешательство осуществлялось главным образом через интернет; российские «тролли», как правило, поддерживали кандидатуру республиканца Дональда Трампа. Кроме того, российская военная разведка, как утверждается, взломала сервер Демократической партии и способствовала публикации конфиденциальных материалов. Расследование не установило, что члены предвыборного штаба Трампа вступили в сговор с Россией. Российские власти отрицали вмешательство.

В феврале 2018 года окружной суд США выдал ордер на арест Евгения Пригожина. После этого он попал в базу розыска Интерпола по подозрению во вмешательстве во внутреннюю политику США и попытке повлиять на президентские выборы в период с 2014-го по 2016 год. В 2021 году ФБР объявило вознаграждение в $250 тысяч за информацию, которая может привести к аресту бизнесмена.